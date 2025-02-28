الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة
أخبار لبنان
2025-02-28 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة
اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :
"برعاية محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبد الله درويش ,وحضور النائب محمد خواجه و عدد من اعضاء المجلس البلدي وقائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني وفعاليات المنطقة ، افتتح مشروع إنارة عدد من شوارع العاصمة بيروت بهبة مقدمة لصالح بلدية بيروت، حيث تم إنارة الشوارع الممتدة من جسر سليم سلام من مبنى الاسكوا مروراً بمنطقة المصيطبة حي اللجا وصولاً الى كورنيش المزرعة .
و شكر المحافظ عبود السيد علي فتوني وتجار منطقة جسر سليم الذين عملوا على تنفيذ المشروع وانارة تلك الشوارع .
وأكد المحافظ عبود أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتأمين سلامة وأمن المواطنين في العاصمة يتم العمل على اصلاح إشارات المرور وكاميرات المراقبة على التقاطعات المرورية في كافة الشوارع الرئيسية لبيروت ."
أخبار لبنان
بيروت
افتتح
بلدية
بيروت
مشروع
انارة
الشوارع
المصيطبة
التالي
طرقات مقطوعة بالثلوج...
تيمور جنبلاط : على الحكومة أن تباشر بالإصلاحات والإعمار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-02-24
حبيب يتمنى على سوليدير إنارة وسط بيروت وشارع المصارف
اقتصاد
2025-02-24
حبيب يتمنى على سوليدير إنارة وسط بيروت وشارع المصارف
0
أخبار لبنان
2025-01-16
بلاغ تذكيري لمحافظ بيروت الى أصحاب ومستثمري المقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت
أخبار لبنان
2025-01-16
بلاغ تذكيري لمحافظ بيروت الى أصحاب ومستثمري المقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت
0
أخبار لبنان
2025-02-01
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
أخبار لبنان
2025-02-01
محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات
0
آخر الأخبار
2025-01-04
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-01-04
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-17
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور
آخر الأخبار
2025-02-17
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور
0
فنّ
2025-02-24
اتهامات جديدة تُعيد اسم جيرار دوبارديو إلى أروقة المحاكم!
فنّ
2025-02-24
اتهامات جديدة تُعيد اسم جيرار دوبارديو إلى أروقة المحاكم!
0
آخر الأخبار
2025-02-27
السنيورة لـ"جدل": أصبح لدينا حكومة في لبنان ومن أولى الخطوات التي يجب القيام بها برأيي هي قيام رئيس حكومتنا بزيارة لسوريا وبين لبنان وسوريا علاقات قديمة وهي منفذنا البري الوحيد الى العالم العربي ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة بيننا جيدة
آخر الأخبار
2025-02-27
السنيورة لـ"جدل": أصبح لدينا حكومة في لبنان ومن أولى الخطوات التي يجب القيام بها برأيي هي قيام رئيس حكومتنا بزيارة لسوريا وبين لبنان وسوريا علاقات قديمة وهي منفذنا البري الوحيد الى العالم العربي ومن مصلحتنا أن تكون العلاقة بيننا جيدة
0
فنّ
2025-02-26
خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً
فنّ
2025-02-26
خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:15
Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X
علوم وتكنولوجيا
14:15
Grok 3: الذكاء الإصطناعي على X
0
أخبار دولية
14:03
إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد
أخبار دولية
14:03
إلى العراق در... مصطفى الكاظمي في بغداد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الشباب صناع المستقبل نحو غد أفضل: عنوان وثيقة صادرة عن منظمة الشباب التقدمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اللامركزية الإدارية... من أبرز تحديات حكومة الرئيس نواف سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المودعون في المصارف يسعون لاستعادة أموالهم كاملة... وهذا ما يعد به وزير المال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
البنك الدولي يسعى لجمع أموال لبرنامج طارىء لإعادة الإعمار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
برنامج "أكرم من مين" ينطلق الليلة في الفوروم دو بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
برنامج "أكرم من مين" ينطلق الليلة في الفوروم دو بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صندوق مالي أقرّه مؤتمر بودابست لدعم الدور الجامع لمسيحيي الشرق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
صندوق مالي أقرّه مؤتمر بودابست لدعم الدور الجامع لمسيحيي الشرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل: بين القبض على الزناد والانشغال بتداعيات التحقيق بطوفان الأقصى وإخفاقاته
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل: بين القبض على الزناد والانشغال بتداعيات التحقيق بطوفان الأقصى وإخفاقاته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:41
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
أخبار لبنان
09:41
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
2
خبر عاجل
04:34
وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي
خبر عاجل
04:34
وزير المال ياسين جابر: أبلغت الجميع بأنني لن أوقع على أي سلفة خزينة وسنعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي
3
أخبار لبنان
02:24
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
أخبار لبنان
02:24
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
4
خبر عاجل
10:00
ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا
خبر عاجل
10:00
ثلاثة مصادر لرويترز: سلطات مطار بيروت تضبط 2.5 مليون دولار نقدا كانت في طريقها لحزب الله خبأها رجل وصل من تركيا
5
اقتصاد
04:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
اقتصاد
04:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر شباط
6
اقتصاد
02:08
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إنخفاض بأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
أمن وقضاء
12:46
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
8
أمن وقضاء
04:58
عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:58
عمليات دهم للجيش وتوقيف 6 أشخاص... وهذا ما جرى ضبطه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More