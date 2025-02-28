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محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة

أخبار لبنان
2025-02-28 | 10:27
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محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة
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محافظ بيروت افتتح مع مجلس بلدية بيروت مشروع انارة الشوارع في المصيطبة

اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي : 
"برعاية محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبد الله درويش ,وحضور النائب محمد خواجه و عدد من اعضاء المجلس البلدي وقائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني وفعاليات المنطقة ، افتتح مشروع إنارة عدد من شوارع العاصمة بيروت بهبة مقدمة لصالح بلدية بيروت، حيث تم إنارة الشوارع الممتدة من جسر سليم سلام من مبنى الاسكوا مروراً بمنطقة المصيطبة حي اللجا وصولاً الى كورنيش المزرعة .
و شكر المحافظ عبود السيد علي فتوني وتجار منطقة جسر سليم الذين عملوا على تنفيذ المشروع وانارة تلك الشوارع .
 وأكد المحافظ عبود أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتأمين سلامة وأمن المواطنين في العاصمة يتم العمل على اصلاح إشارات المرور وكاميرات المراقبة على التقاطعات المرورية في كافة الشوارع الرئيسية لبيروت ."

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