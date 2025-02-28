أوجيرو: قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت ونعمل على المعالجة

أعلنت اوجيرو عبر منصة "اكس" أنه "قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية، وتعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى. شكرًا لتفهمكم".