البستاني من واشنطن: النهوض الاقتصادي مرتبط بإعادة الودائع ويتطلب إرادة وعمل واصلاحات

تابع رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النائب فريد البستاتي لقاءاته في واشنطن، حيث شارك في اجتماع كبير في مقر صندوق النقد الدولي ضمّ عدد كبير من المدراء التنفيذيين من البنك الدولي وصندوق النقد.



وقدّم البستاني للحاضرين نظرته وتصوره لخطة النهوض الاقتصادي وحماية الودائع المصرفية وتفاصيل مشروع القانون الذي قدمه مؤخراً لمجلس النواب اللبناني، وعنوانه "اقتراح قانون حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي".



ولفت البستاني الى أن مسؤولية ابرام إتفاق عادل مع صندوق النقد تقع على الحكومة الجديدة التي نالت الثقة هذا الأسبوع، مشيرا الى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها على أتم الاستعداد للمساهمة الايجابية في تسهيل كل خطة اقتصادية مجدية وواعدة.

واختتم الاجتماع بنقاش بنّاء حول المسار المستقبلي للبنان.