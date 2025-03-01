الحاج حسن: ملف اعادة الاعمار لا يحتمل أي مماطلة ولا يجوز ربطه بأي شرط سياسي

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن على الحكومة اللبنانية البدء فورا في إعادة الإعمار من دون ربط ذلك بأي شرط سياسي.



وشدد الحاج حسن، في خلال احتفال تأبيني في ذكرى استشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في بعلبك، على أن ملف اعادة الاعمار لا يحتمل أي مماطلة او اطالة، او كما يقول البعض اصلاحات سياسية.



ولفت الى أن الاصلاحات تأخذ سنوات ولا يجوز ربط اعادة الاعمار بأي شرط سياسي، مشيرا الى أن الشرط الوحيد هو الشفافية في الاصلاح والسرعة بدون تسرع وأنه يجب أن يستمر بوقت قصير جدا وبدون اي شرط سياسي.



وقال الحاج حسن: "تعرضنا لحرب كانت تريد ان تستأصل وجودنا واستطعنا بفضل التحالف مع حركة امل واحتضان البيئة والشهداء الابطال الاستشهاديين الذين استمروا للحظات الاخيرة، لم يستطع العدوان أن يسحق المقاومة وفشل في تحقيق اهدافه".