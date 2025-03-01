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الحجار ورسامني وجابر جالوا في المطار واطلعوا على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة
أخبار لبنان
2025-03-01 | 08:57
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الحجار ورسامني وجابر جالوا في المطار واطلعوا على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة
قام وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمالية ياسين جابر، ظهر اليوم، بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية واللوجستية المتخذة.
وعقد الوزراء اجتماعا حضره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد سرية التفتيشات في قوى الأمن الداخلي العميد عزت الخطيب ورؤساء وحدات الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار، جرى خلاله عرض للحاجات والمتطلبات الإداريّة والتقنية لتسهيل حركة القادمين والمغادرين، كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتجهيزات الفنية في حرم المطار وتفعيل عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب والبضائع.
أخبار لبنان
أحمد الحجار
فايز رسامني
ياسين جابر
مطار رفيق الحريري الدولي
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