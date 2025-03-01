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ناصر الدين في مستشفى بنت جبيل: بقدر الشعور بالأسى سيكون هناك شعور بالأمل وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2025-03-01 | 09:42
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ناصر الدين في مستشفى بنت جبيل: بقدر الشعور بالأسى سيكون هناك شعور بالأمل وإعادة الإعمار
إنتقل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والوفد المرافق إلى مستشفى بنت جبيل، المحطة الثانية في جولته على عدد من المستشفيات الجنوبية، وكان في استقباله النائبان أيوب حميد وأشرف بيضون ومديرة المستشفى لينا بزي ورئيس بلدية بنت جبيل ورئيس اتحاد بلديات بنت جبيل وحشد من الفاعليات الصحية وممثلي المجالس المحلية ووفود شعبية.
وقد شددت مديرة المستشفى بالوزير ناصر الدين على إعادة إعمار ما تهدم من أقسام المستشفى، مشيرةً إلى أن مستشفى بنت جبيل بدأ يفتح أقسامه تدريجًا بدءًا من العناية الفائقة وقسم غسيل الكلى.
وشدد النائبان حميد وبيضون على إعادة الإعمار، منوهين بأن وجود الوزير ناصر الدين في المنطقة رسالة مهمة لأهالي قرى الحافة الحدودية.
وفي كلمة له، حيا الوزير ناصر الدين كلمة صمود الطواقم الطبية منذ اليوم الأول من الحرب حتى اللحظة، معتبرًا أن "بنت جبيل عصية على العدوان".
وقال: "اتيت لزيارة هذه المنطقة اليوم ليس فقط كوزير بل ايضا كطبيب لاقف الى جانبكم واؤكد انني قريب منكم جميعًا. إطلعت على نتائج العدوان الإسرائيلي وهي اكبر بكثير مما يصور. من الواضح أن الاذى المتعمد على الطواقم الطبية في المستشفيات هدف لضرب القطاع والبنية التحتية بطريقة ممنهجة. وهذا الأمر يؤدي إلى شعور بالاسى والحزن، ولكن بقدر الشعور بالاسى والحزن سيكون هناك شعور بالامل واعادة الاعمار. والالتزام الذي قدمته الحكومة لاعادة الاعمار والترميم ليس التزامًا بالمباني فقط، فالبنية التحتية تتعدى المباني وتبدأ بالإنسان والطواقم الطبية، اذ لا يمكن ان يبقى الاهالي من دون استشفاء. ونحن على الوعد والله يقدرنا للتعاون مع الجهات المانحة لنحقق المطلوب".
وأشار إلى أننا "ننحني امام تضحيات كبرى، لكننا نامل بغد مشرق وهذه البلاد العصية ستبقى مواجهة لكنها تتطلب آلية للصمود. والتزام الحكومة باعادة الاعمار والترميم قائم، وقد اطلعنا على مطالب واحتياجات هذا المستشفى وهناك امور ايجابية، وانني سررت جدًا في افتتاح الاقسام وبلقاء مرضى غسيل الكلى بعد العودة ونامل ان تعود باقي الاقسام والى مزيد من التعاون فالبلد لا يقوم على شخص واحد بل على التعاون من الجميع".
أخبار لبنان
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