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ناصر الدين في مستشفى الشهيد صلاح غندور: للعمل على تعزيز الثقة والصمود وتأمين الحاجات الصحية للناس

أخبار لبنان
2025-03-01 | 10:24
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ناصر الدين في مستشفى الشهيد صلاح غندور: للعمل على تعزيز الثقة والصمود وتأمين الحاجات الصحية للناس
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ناصر الدين في مستشفى الشهيد صلاح غندور: للعمل على تعزيز الثقة والصمود وتأمين الحاجات الصحية للناس

واصل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والوفد المرافق جولته على عدد من المستشفيات الجنوبية، ووصل إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور المحطة الثالثة في جولته، حيث كان في استقباله النواب أيوب حميد وأشرف بيضون وحسين جشي ومدير المستشفى الدكتور محمد سليمان وحشد من الفاعليات الصحية وممثلي المجالس المحلية ووفود شعبية. 

وقد طلب الوزير ناصر الدين من الحضور الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الذين سقطوا في المستشفى.

ثم ألقى ناصر الدين كلمة تحدث فيها عن "أهمية تعزيز ثقة المواطن الجنوبي بالبلد، ولا سيما أن هذا المواطن عانى وقدم وتعرض لعدوان وحشي غاشم لم يرحم وطال الكل بمن فيهم أفراد القطاع الصحي والاستشفائي والإٍسعافي والاطقم الصحية والكوادر".

وقال: "نأمل بوجودنا هنا اليوم ان نعزز دور وزارة الصحة، باسم الحكومة الجديدة والعهد الجديد. عهدنا مثل عهد فخامة الرئيس، عهدي لكم هو الالتزام بصوتكم وإعادة الأعمار وترميم وإعادة البنية التحتية الصحية. هذا الأمر يتطلب التعاون بين الجميع".

وأكد وزير الصحة أن "وزارة الصحة ومن ضمن الآليات المتبعة ستحاول بأسرع طريقة ممكنة الاطلاع على الحاجات المطلوبة والمساهمة مع الجهات المانحة والوزارات، مشيرًا إلى أن "التوجه الحكومي الموجود هو العمل على تعزيز الثقة والصمود، وتأمين الحاجات الصحية للناس".  

ولفت الى أن "دور القطاع الصحي الخاص هو دور تكاملي مع القطاع الصحي العام، وهذا ما نسعى إلى تفعيله أكثر من ضمن الخطط الإستراتيجية الموجودة إضافة إلى الإهتمام بالأولويات الصحية".

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