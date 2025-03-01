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مكي تباحث مع دشتي في إطلاق برامج للتعاون
أخبار لبنان
2025-03-01 | 11:32
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مكي تباحث مع دشتي في إطلاق برامج للتعاون
إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، في مكتبه في الوزارة يوم أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقنصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا دشتي.
وقد جرى التباحث في إطلاق برامج للتعاون في كل مجالات التنمية الإدارية وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المتاحة في الاسكوا في هذا الصدد.
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