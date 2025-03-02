جنبلاط: سأزور سوريا مجددا... واسرائيل تريد تفكيك المنطقة

وليد جنبلاط: سأزور دمشق مجددا وطلبت موعدا للقاء الشرع#LBCINews pic.twitter.com/ITF2ID4t85 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025

وليد جنبلاط: في جنوب لبنان هناك احتلال أما في سوريا فهناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي وعلى العرب أن يحذروا#LBCINews pic.twitter.com/zzkprf6bBN — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025

وأكد جنبلاط أنه كان وسيبقى ضد الصلح مع اسرائيل الى أن تقوم دولة فلسطينية وأن يتم ايجاد حل للاجئين الفلسطينيين.



وعن ذكرى 16 آذار، تاريخ اغتيال كمال جنبلاط، قال جنبلاط: "نريد ذكرى 16 آذار ذكرى شعبية كبيرة ولا نريد اعلاما حزبية بل العلم اللبناني فقط".

وليد جنبلاط: نريد ذكرى 16 آذار ذكرى شعبية كبيرة ولا للأعلام الحزبية#LBCINews @walidjoumblatt pic.twitter.com/wYWbMoFJyK — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025

أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه سيزور ‫دمشق‬ مجددا ليقول للجميع إن الشام هي عاصمة ‫سوريا، لافتا الى أنه ‬طلب موعدا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.وحذّر جنبلاط في خلال مؤتمر صحفي "أحرار سوريا من المكائد الاسرائيلية"، قائلا: "اذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش سيستجيبون لدعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للتخريب".ورأى أن اسرائيل تريد تفكيك المنطقة وأن مشروعها التوراتي لا حدود له، لافتا الى أنه مشروع قديم جديد فشل في لبنان سابقًا.وقال: "في جنوب لبنان هناك احتلال ومخالفة فاضحة للقرارات الدولية، أما في سوريا فهناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي".