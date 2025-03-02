جنبلاط: سأزور سوريا مجددا... واسرائيل تريد تفكيك المنطقة

وليد جنبلاط: سأزور دمشق مجددا وطلبت موعدا للقاء الشرع#LBCINews pic.twitter.com/ITF2ID4t85
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025
وليد جنبلاط: سأزور دمشق مجددا وطلبت موعدا للقاء الشرع#LBCINews pic.twitter.com/ITF2ID4t85
وليد جنبلاط: في جنوب لبنان هناك احتلال أما في سوريا فهناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي وعلى العرب أن يحذروا#LBCINews pic.twitter.com/zzkprf6bBN
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025
وليد جنبلاط: في جنوب لبنان هناك احتلال أما في سوريا فهناك مشروع تخريب للأمن القومي العربي وعلى العرب أن يحذروا#LBCINews pic.twitter.com/zzkprf6bBN
وليد جنبلاط: نريد ذكرى 16 آذار ذكرى شعبية كبيرة ولا للأعلام الحزبية#LBCINews @walidjoumblatt pic.twitter.com/wYWbMoFJyK
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 2, 2025
وليد جنبلاط: نريد ذكرى 16 آذار ذكرى شعبية كبيرة ولا للأعلام الحزبية#LBCINews @walidjoumblatt pic.twitter.com/wYWbMoFJyK