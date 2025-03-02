وزير الزراعة يتحرك لملاحقة مخالفات الاتجار بالحيوانات البرية

وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتابا رسميا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسويق حيوانات برية وطيور محمية، تخضع لاتفاقية "سايتس" والممنوع الاتجار بها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



وشدد هاني في كتابه على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية التنوع البيولوجي في لبنان"، مؤكدا استعداد وزارة الزراعة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة، ووضع كل إمكانياتها بتصرف التحقيق، بما في ذلك تقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في إنفاذ القوانين ذات الصلة.