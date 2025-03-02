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تحديد توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية

أخبار لبنان
2025-03-02 | 11:11
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تحديد توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية
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تحديد توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية

صدر عن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بناء على متابعة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، بيان مشترك حدد توقيت سير الشاحنات على طريق ضهر البيدر الدولية.

وجاء في البيان: "بعد التنسيق مع قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلّم وقائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، تقرر، وبسبب زحمة السير، منع مرور الشاحنات جميعها على طريق ضهر البيدر الدولية يوميا من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، ومن الساعة الرابعة من بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء، بدءا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 3 آذار، على أن تتم إعادة النظر بالتوقيت واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وفقا لمعطيات حركة السير".

أخبار لبنان

الشاحنات

طريق

ضهر البيدر

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