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وزير الإعلام عرض مع السفيرين الروسي والباكستاني تعزيز العلاقات ودعم تلفزيون لبنان
أخبار لبنان
2025-03-03 | 04:55
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وزير الإعلام عرض مع السفيرين الروسي والباكستاني تعزيز العلاقات ودعم تلفزيون لبنان
استقبل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه في الوزارة السفير الروسي الكسندر روداكوف، وبحث معه في العلاقات المتبادلة بين البلدين وسبل تطويرها.
وأشار الوزير مرقص بعد اللقاء الى ان "البحث تطرق الى تطوير العلاقات بين لبنان وروسيا، خصوصًا في المجال الإعلامي". وكشف أنه طلب من السفير الروسي "إيصال رسالة منه عن الضرورات والحاجات الملحة في وزارة الإعلام، تحديدًا دعم تلفزيون لبنان، وأنه لقي كل الدعم والترحيب من السفير روداكوف".
وتطرق البحث الى تفاصيل الآلية التنفيذية التي يمكن سلوكها لترجمة التعاون على أرض الواقع، سواء عبر الاعلام الرسمي، او عبر محطات تلفزيونية بخاصة روسية من الممكن ان تدعم تلفزيون لبنان لما له من رسالة وطنية كبرى يؤديها في كل الظروف وانعكاسه على طبيعة الوحدة الوطنية التي تحرص عليها روسيا.
من جهته، اكد السفير الروسي أن "بلاده تسعى بكل جهدها الى تقديم الدعم اللازم للبنان في ظل أزمته الراهنة، وخصوصًا الوزارات الصديقة ومنها وزارة الاعلام".
كما اشار الى انه بحث مع الوزير مرقص الاوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، معتبرًا ان "الامر مهم لتبادل الآراء والأفكار بين السلطة اللبنانية والسفارة الروسية".
كذلك، استقبل الوزير مرقص سفير باكستان سلمان أطهر وبحث معه في العلاقات المتبادلة. وأوضح مرقص أنه "تم البحث في سبل التعاون المتبادل بين لبنان وباكستان، وخصوصًا اننا نتشارك بأوجه شبه عدة من ضمنها الاعلام، الذي يعد من القطاعات الكبيرة في باكستان، ويضم أكثر من 120 محطة تلفزيونية محلية".
وشكر لباكستان دعمها الانساني للبنان، بالاضافة الى دعمها له في المجتمع الدولي ولاسيما انها عضو فاعل في مجلس الأمن الدولي.
بدوره، اكد السفير أطهر "استمرار وقوف بلاده الى جانب لبنان، ودعمها استقلاله وسيادته".
وأكد أن "لبنان بلد شقيق وسنستمر في دعم اخوتنا اللبنانيين، وستبذل حكومتنا قصارى جهدها لمساعدتهم".
وتوجه الى الوزير مرقص بالقول: "أتطلع الى التعاون معك في سبيل تحسين العلاقات المتبادلة بين بلدينا وتطويرها".
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