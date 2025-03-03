الحجار ترأس إجتماعًا خصص للبحث في الوضع الأمني في بيروت وطرابلس

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه صباح اليوم، اجتماعًا حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا والضباط المعنيين، للبحث في الوضع الأمني لاسيما في مدينتي بيروت وطرابلس.



وخلال الاجتماع، تم التشديد على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من الحوادث والإشكالات المتكررة وضبط الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، كذلك تم تأكيد أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لهذه الغاية.



وشدد الإجتماع على تعزيز تدابير السير لاسيما في مدينة بيروت تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام وحفاظًا على السلامة العامة.