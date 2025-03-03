ميقاتي زار المفتي دريان مهنئًا بشهر رمضان المبارك وتناولا الأوضاع العامة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الرئيس نجيب ميقاتي الذي هنأه كعادته بشهر رمضان المبارك، وتم التداول في الأوضاع العامة.



كما استقبل دريان رئيس مجلس عمدة دار العجزة اسامة شقير مهنئًا بشهر رمضان، واطلعه على النشاطات والأعمال التي تقوم بها دار العجزة لخدمة المرضى.