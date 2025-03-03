قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

أصدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مذكرة تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم للعام 2025 وجاء فيها :



حيث أن عيد المعلم للعام الدراسي 2024 /2025، يصادف يوم الأحد الواقع فيه 9 آذار 2025 ، وهو يوم عطلة أسبوعية في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر،



أولاً: تقفل جميع المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر، يوم الاثنين الواقع فيه 10 آذار 2025 بمناسبة عيد المعلم.



ثانياً: تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد لصالح المتعاقدين على مختلف تسمياتهم في التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني الرسمي، وذلك تقديراً لجهودهم وتكريماً لهم بمناسبة عيد المعلم، وأسوة بالسنوات السابقة، وعملاً بموافقة السيد وزير المالية رقم 6621 تاريخ 15/04/2015 على مضمون كتاب وزير التربية والتعليم العالي المتضمن طلب أن تدرج المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر، في الجداول التي تنظمها بساعات التدريس بالتعاقد العائدة لشهر آذار، الساعات العائدة لكل من المتعاقدين فيها ووفاقاًلما كان يتوجب عليهم تدريسه فيما لو لم يتم الاقفال لهذه المناسبة.



وفي هذه المناسبة تتقدم وزيرة التربية والتعليم العالي من جميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني، متمنية لهم دوام الصحة والعافية ليستمروا في تأدية رسالتهم السامية في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو اليه، ومثمنة عالياً جهودهم للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم".