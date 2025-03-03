وزير الثقافة عرض مع باليو للتحضيرات لشهر الفرنكوفونية ولإعادة تفعيل الشراكة

بحث وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة مع المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية - "AUF" الدكتور جان نويل باليو ونائبة المدير سينتيا رعد ومسؤولة المشاريع في "AUF" ميراندا خلف، في التحضيرات استعدادًا لشهر الفرنكوفونية كما تم البحث في سبل التعاون في النشاطات المشتركة.



وإثر اللقاء، أشار باليو إلى أن اللقاء تطرق الى التحضيرات المتعلقة بالشهر الفرنكوفوني التي تنظمها الوكالة، ولا سيما الثقافية منها والمرتبطة بالأدب واللغة الفرنسية التي ستبصر النور مع انطلاق شهر الفرنكوفونية وامكانية التعاون مع الوزارة في عدد من الفعاليات الثقافية. كما تم البحث في إعادة تفعيل خطة التعاون والأنشطة المشتركة من أجل تعزيز الفرنكوفونية والثقافة في لبنان.