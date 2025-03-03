سلسلة لقاءات لبري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، وفدًا برئاسة رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم الدكاش.



وسلّم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في الإحتفال، الذي تنظمه الجامعة لمناسبة ذكرى اليوبيل الـ150 لتأسيس الجامعة.



واستقبل بري سفير تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.



وعرضا الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.