عون في الرياض: فرصة لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية السعودية وتقديرنا لدور المملكة في دعم واستقرار لبنان

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مطار الملك خالد في الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.



وأكد الرئيس عون بعيد وصوله انها "فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضًا للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه".



وقال: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم، والتي ستمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين".



ولفت الرئيس عون الى ان "الزيارة إلى السعودية ستكون مناسبة ايضًا لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية".