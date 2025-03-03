وزير الإقتصاد بحث و"شركات الضمان" في التعاون...

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم مجلس ادارة جمعية "شركات الضمان" برئاسة اسعد ميرزا، في حضور رئيس "لجنة مراقبة هيئات الضمان" بالانابة نديم حداد، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية الى معالجتها وسبل ايجاد الحلول لها وكيفية التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان.



واستقبل الوزير البساط وفدًا من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في حضور المدير العام الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، حيث تم البحث في موضوع الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.



وخلال الاجتماع، شدد الوزير البساط على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".



كما أكد "حرص الوزارة على متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال لحاجة المواطنين".



من جهته، عرض بحصلي وأعضاء الوفد التحديات التي يواجهها القطاع.



واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة لضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي.