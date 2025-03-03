وفد كتائبي في قرى الجنوب...

بعد الزيارة الاخيرة لوفد كتائبي الى قرى قضاء بنت جبيل، اتت الزيارة الثانية السبت الماضي الى قرى قضاء مرجعيون حاصبيا، وبلدات القليعة، جديدة مرجعيون وكوكبا للتأكيد على اهتمام الكتائب بقرى وأهل الجنوب.وقد ضم الوفد عقيلة رئيس حزب الكتائب كارين الجميل وعضوي المكتب السياسي مارون عساف وريتا بولس ومساعد الامين العام مارون الهاشم ورئيس اقليم الزهراني جوزاف كساب.ومع وصول الوفد الى الجنوب، كان في استقباله رئيس اقليم مرجعيون حاصبيا سعيد سعيد وعدد من الرفاق.وتجدر الاشارة الى ان الزيارة هي للاطلاع على وضع الاهالي بعد الحرب الاخيرة واستطلاع حاجاتهم، الامر الذي يعزز من صمودهم وبقائهم في هذه المنطقة.وكانت المحطة الاولى في صالون كنيسة القليعة مع كاهن الرعية الاب بيار الراعي والاب انطونيوس فرح، من ثم توجه الوفد الى مبنى البلدية حيث التقى القائم بتسيير اعمال البلدية ومختاري القليعة امين سعيد وجوزف سلامة بحضور عدد من ابناء البلدة.وانتقل الوفد الى جديدة مرجعيون حيث كان اللقاء في مبنى البلدية مع نائب رئيس البلدية ساري غلمية والاعضاء ومختار البلدة.وكانت المحطة الثالثة في كوكبا حيث التقى الوفد رئيس البلدية ايلي ابو نقول واعضاء المجلس البلدي والمختار والاهالي. من ثم كانت زيارة الى مزار سيدة حرمون وبستان الزيتون المعمر والمقدس الذي يعود لاكثر من ٤٠٠٠ سنة.أما المحطة الاخيرة، فكانت في مبنى اقليم مرجعيون حاصبيا حيث كان لقاء وغداء بحضور رئيس اقليم بنت جبيل شربل لوقا ونائب رئيس البلدية ساري غلمية. وحيا الوفد صمود ونضال الكتائبيين في المنطقة في سبيل لبنان والكتائب.