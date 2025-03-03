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جنبلاط: المرحلة الحالية أخطر بكثير مما مررنا فيه
أخبار لبنان
2025-03-03 | 09:46
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جنبلاط: المرحلة الحالية أخطر بكثير مما مررنا فيه
أكّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى أنّ الموحدين الدروز يصرّون على وحدة أوطانهم وأوّلها وحدة سوريا.
ورأى، خلال اجتماع للمجلس المذهبيّ الدرزيّ، في دار الطائفة، أنّه في فردان، أنّه يتوجب على أحرار سوريا "ولاسيما أحفاد سلطان باشا الأطرش أن يحذوا من الاجرار الى الفوضى والا يقبلوا بالانعزال عن محيطهم".
وقال: "لقاؤنا يهدف إلى التشديد على أنّ الموحدين الدروز متمسكون باندماجهم الاجتماعيّ وهم محميون بالمشاركة الفاعلة في وطنهم وحمايتهم لن تكون من عدو طامع".
وشدّد على أنّ الطائفة تعمل على المحافظة على الثوابت الوجودية، رغم المتغيرات وعظمة التحديات، "فالطائفة لن تتخلى عن ثوابتها".
واعتبر أنّ للعرب مسؤولية في التصدي للمشروع التخريبيّ، قبل فوات الآوان.
وقال: "نخرج من حرب مدمرة ونحاول أن نلتقط الانفاس في ظل انسحاب الحيش الاسرائيليّ وما زلنا نعاني من التداعيات".
ولفت إلى أنّ الموحدين الدروز في سوريا، يعملون على بناء الدولة وحفظ الامن في ظل عمل اسرائيل على مخططها التوسّعيّ تحت ذريعة حمايتهم.
وأكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط أنّه "إذا ما قارنا المرحلة الحالية بمراحل سابقة من احتلال اسرائيليّ لبيروت وغيره من المحطات نكاد نقول أنّها اخطر بكثير مما مررنا فيه".
وقال: "يريدون الانقضاض على جبل العرب فإمّا أن نبقى على هويتنا العربية أو أن نسير بالمخطط الصهيونيّ".
وشدد على أنّ أهل سوريا يعلمون قيد العلم ماذا يفعلون، معلنًا أنّه سيتوجه إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام.
وأكّد وجود استجرار للبعض، وإذا ما نجح، فسيؤدي إلى حروب أهلية "لا ندري كيف ستنهي".
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