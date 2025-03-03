المجلس المذهبي للموحدين الدروز: لوقفة تاريخية تؤكّد التمسك بالهوية العربية الإسلامية وبوحدة الوطن

أعرب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز عن عميق ألمه لحادثة جرمانا الأخيرة، شاكراً التجاوب مع المساعي الحميدة، وداعيا للتبصّر بعواقب الانجرار وراء الفوضى الهدّامة التي تتذرّع بها إسرائيل لحماية الأقلية الدرزية، بهدف تنفيذها مخطط تقسيم سوريا.



ودعا المجلس أهل مشايخ وأبناء طائفة الموّحدين المسلمين الدروز في جبل العرب، بعد اجتماعه الشهري في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ العقل سامي ابي المنى، لوقفة تاريخية مفصلية، تؤكّد تمسكهم بهويتهم العربية الإسلامية وبوحدة الوطن.



وأبدى المجلس ارتياحه للثقة النيابية الممنوحة للحكومة، لتنفيذ بيانها الوزاري الموافق لخطاب القسم بإنجاز الإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء المؤسسات على أسس متينة، وتنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كاملة، بما في ذلك اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس الشيوخ إضافة الى تطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 بمندرجاته كافة.



كما دعا الدول المشاركة في القمة العربية عشية انعقادها في القاهرة لتوحيد جهودها بمواجهة مخططات العدو الإسرائيلي بالتقسيم والتفتيت والتوطين لصالح سياساته التوسعية، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام الصادرة عام 2002 عن القمة العربية في بيروت.



ومع اقتراب يوم السادس عشر من آذار، استذكر المجلس الشهيد كمال جنبلاط، الذي انتصر بفكره الثاقب وإرادته الحرّة على سيوف المستبدّين ظلماً وقهراً، ورأى في ذكرى استشهاده الـ48 مناسبة جديرة باستحضار نهجه لرسم طريق المستقبل الواعد للأجيال.