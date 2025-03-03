السفير البابوي لدى الامارات يحي قداس اثنين الرماد

أحيا السفير البابويّ لدى الامارات المطران كريستوف زخيا قسيس، قداس اثنين الرماد، في كنيسة القديس فرنسيس، في جبل علي، في دبي، في مناسبة بدء الصوم.



وعاونه الابوان طانيوس جعجع وماجد موسى وقد غصت الكنيسة بجموع المؤمنين.



وتزامن بدء الصوم الكبير هذه السنة لدى الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية مع بدء شهر رمضان لدى المسلمين.



وبعد تلاوة مقطع من الانجيل القى السفير البابوي عظة شرح فيها معنى الصوم والهدف منه.



ودعا الى التجدد الروحيّ والتوبة والصلاة.