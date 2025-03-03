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السفير البابوي لدى الامارات يحي قداس اثنين الرماد

أخبار لبنان
2025-03-03 | 12:05
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السفير البابوي لدى الامارات يحي قداس اثنين الرماد
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السفير البابوي لدى الامارات يحي قداس اثنين الرماد

أحيا السفير البابويّ لدى الامارات المطران كريستوف زخيا قسيس، قداس اثنين الرماد، في كنيسة القديس فرنسيس، في جبل علي، في دبي، في مناسبة بدء الصوم.

وعاونه الابوان طانيوس جعجع وماجد موسى وقد غصت الكنيسة بجموع المؤمنين. 

وتزامن بدء الصوم الكبير هذه السنة لدى الكنيستين الكاثوليكية والارثوذكسية مع بدء شهر رمضان لدى المسلمين.

وبعد تلاوة مقطع من الانجيل القى السفير البابوي عظة شرح فيها معنى الصوم والهدف منه.

ودعا الى التجدد الروحيّ والتوبة والصلاة.
 


وذكّر أنّ الصلاة تحمي من التجارب، مطالبًا بالتفكير بالفقراء والارامل والمعوزين والتضامن معهم.

ولفت إلى أن يسوع يحذر من سوء النية عند القيام بأعمال. 

وقال المطران قسيس: "علينا أن نخصص وقتا في كل يوم للصلاة الفردية، بعيدًا من ضجيج العالم وأنظار الناس".

وأضاف: "في زمن الصوم علينا أن نتذكر أن لدينا آب سماوي يستمع إلى صلواتنا ويستجيب لها".

وفي نهاية القداس مسح السفير البابوي رؤوس المصلين بالرماد المقدس ورسم على جباههم علامة الصليب وهو يقول: أذكر يا إنسان أنك من التراب والى التراب تعود.

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