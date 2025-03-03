شقير: كل التضامن مع ميقاتي بوجه القاضية عون المتمسّكة بسياسة "العدالة الانتقائية"

استغرب رئيس تجمّع "كلنا بيروت" محمد شقير، إصرار القاضية غادة عون على التمسّك بسياسة "العدالة الانتقائية"، التي انتهجتها منذ تعيينها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان، حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت مغادرتها السلك القضائيّ، "مؤثرة أن تختتم مسيرتها القضائية بمزيد من الإخفاقات".



ورأى شقير أنّ "الدعوى، التي رفعتها عون ضدّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، قبل دقائق من مغادرتها موقعها، دليل إضافي على أن أغلب الملفات التي فتحتها وخاضت معارك من أجلها، تكتسب صبغة سياسية أساءت للناس وكراماتهم".



وقال: "لماذا نامت قاضية العهد السابق سنوات طويلة لتستفيق في الدقائق الأخيرة على ملفّ مزعوم تنسب فيها اتهامات كيدية للرئيس ميقاتي وآخرين؟".



وأضاف شقير: "بقدر الأسى الذين يعتري اللبنانيين من سلوك هذه القاضية والفريق السياسيّ الذي يقف خلفها، بقدر ما يحذوهم الأمل بغدٍ قضائي مشرق مع العهد الجديد، وأن يتحقق كلّ ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون، بالوصول إلى قضاء حرّ ونزيه ومتجرّد، بعيد عن الاستئثار السياسي الذي طبع العهد السابق، وكان سببًا في تصدّع السلطة القضائية، بدءًا من تجميد التشكيلات القضائية، فقط لإبقاء غادة عون وأمثالها في مواقع قضائية لا يستحقونها".



وأسف "لهذا الاجراء"، الذي وصفه بالبعيد كلّ البعد عن أسس العدالة.



وأكد التضامن مع ميقاتي، منددًا "استهدافه" مرة أخرى.