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البستاني في فطور الصلاة الوطنيّ الكاثوليكيّ في واشنطن

أخبار لبنان
2025-03-03 | 13:26
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البستاني في فطور الصلاة الوطنيّ الكاثوليكيّ في واشنطن
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البستاني في فطور الصلاة الوطنيّ الكاثوليكيّ في واشنطن

شارك كلّ من النائب فريد البستاني والارشمندريت نعمان قزحيا من الشوف، في فطور الصلاة الوطنيّ الكاثوليكيّ (National Catholic Prayer Breakfast)، الذي انعقد في واشنطن الاسبوع الماضي.

وشدّد خلاله نائب الرئيس الأميركيّ جيه دي فانس، على الاهمية البالغة التي تبديها الإدارة الاميركية الجديدة لحرية المعتقد الدينيّ ولحماية الاقليات في الشرق.

واقتصر الحضور الكنسيّ الكاتوليكيّ من الشرق على الارشمندريت قزحيا.

وشدد البستاني على اهمية التعايش بين الاديان في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي لبنان خصوصًا وعلى اهمية الحفاظ على روح الأخوّة وتطويرها.
 

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