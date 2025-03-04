الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون من الرياض إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

أخبار لبنان
2025-03-04 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون من الرياض إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عون من الرياض إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرياض عند السابعة صباحًا بتوقيت بيروت، الثامنة بتوقيت السعودية، متوجهًا الى القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عون أجرى ليلة امس محادثات مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وعند مغادرة الطائرة الاجواء السعودية، وجه رئيس الجمهورية الى ولي العهد السعودي برقية شكر، جاء فيها:
"صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية
يطيب لي وانا اغادر اجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال زيارتي إلى الرياض، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات اخوية متجذرة عبر التاريخ. لقد ارست محادثاتنا الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا الشقيقين توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة.
اني اذ اجدد شكري اتمنى ان تنقلوا إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، متطلعًا إلى لقاء قريب مع سموكم لاستكمال البحث في المواضيع التي أثرناها خلال محادثاتنا.
مع وافر التقدير 
العماد جوزاف عون
رئيس الجمهورية اللبنانية".

وسيصدر في وقت لاحق اليوم بيان مشترك عن نتائج المحادثات بين الرئيس عون وولي العهد السعودي.
 

أخبار لبنان

الرياض

القاهرة

للمشاركة

القمة

العربية

العادية

LBCI التالي
ضو لـ"الأنباء الكويتية": الشرط الأمني لمساعدة لبنان منفصل عن مسار إعادة الإعمار
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": بيان القاهرة سيؤكد ضرورة الإلتزام بتطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
03:11

وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-21

دعوة مصرية لعون للمشاركة في القِمة العربية غير العادية

LBCI
أخبار دولية
04:42

الرئيس السوري أحمد الشرع في القاهرة للمشاركة بالقمة العربية بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-02-23

الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:16

الرئيس عون بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الأوضاع الإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
06:15

إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

إجتماع بين رسامني ورئيس مجلس إدارة مرفأ صور... وهذا ما بحثاه

LBCI
أخبار لبنان
05:43

ألفا تعيد 4 محطات حدودية في الجنوب إلى الخدمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-25

في هوليوود... المهن الفنية والانتاجية تعاني من أزمة وجودية والسبب: الحرائق والذكاء الاصطناعي؟!

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-02

بلدة عيترون تستقبل الأهالي… دمار هائل

LBCI
آخر الأخبار
13:30

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا عسكريا كان مخزنا لأسلحة النظام السوري السابق في القرداحة بسوريا

LBCI
آخر الأخبار
10:39

نتنياهو: أعدنا في الصفقة الأخيرة 25 مختطفًا حيًا وهذا أكبر مما كانت تعرضه حماس وبفضل إصراري تمكنا من إبرام صفقة أفضل مع حماس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الضاحية في شهر رمضان... حزينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

رفض درزيّ لبنانيّ لفصل الطائفة عن محيطها العربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لبنان يعود إلى الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:44

بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

LBCI
خبر عاجل
16:56

محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

‎إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
03:28

بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More