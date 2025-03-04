جلسة لمجاس الوزراء الخميس في القصر الجمهوري

يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.



