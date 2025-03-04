الرئيس عون عرض مع غوتيريش للوضع في الجنوب

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للوضع في الجنوب، وعدم انسحاب القوات الإسرائيليّة من التلال الخمس، وذلك قُبيلَ انعقاد القمّة العربيّة في القاهرة.