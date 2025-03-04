ألفا تعيد 4 محطات حدودية في الجنوب إلى الخدمة

تواصل شركة ألفا تنفيذ خطة إعادة العمل بمحطاتها في المنطقة الحدودية الجنوبية، والتي تضررت في الحرب الإسرائيلية.



وقد وضعت في الخدمة 4 محطات جديدة، وهي:

1- محطة الخيام تغطي الخيام والماري وحلتا وأجزاء من الوزاني وبرج الملوك والقليعة وأطراف كفركلا.

2- محطة الطيبة تغطي الطيبة وجزءًا من دير سريان.

3- محطة حداثا تغطي حداثا وعيتا الجبل وأغلبية الطيري، وبشكل جزئي كونين وعيناتا.

4- محطة بيت ليف تغطي بيت ليف وياطر ورشاف.



وتضاف هذه المحطات الـ4 إلى المحطات الـ5 التي سبق أن أعلنت ألفا الأسبوع الماضي إعادتها الى الخدمة، وهي محطات ابل ومرج والرشيدية والبطم وأرنون.