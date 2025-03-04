الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إجتماع بين رسامني ورئيس مجلس إدارة مرفأ صور... وهذا ما بحثاه
أخبار لبنان
2025-03-04 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إجتماع بين رسامني ورئيس مجلس إدارة مرفأ صور... وهذا ما بحثاه
إجتمع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم مع رئيس مجلس ادارة مرفأ صور علي خليفة، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية.
وتطرق البحث الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمشاريع المنجزة فيه والمشاريع التي يراد إنجازها في الفترة المقبلة، وذلك بما يحقق استمرار تفعيل العمل في المرفأ وتطوير الخدمات فيه، اضافةً الى المواضيع التي تعوق سير العمل والحلول المقترحة لها.
أخبار لبنان
رسامني
ورئيس
إدارة
صور...
بحثاه
التالي
إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه
ألفا تعيد 4 محطات حدودية في الجنوب إلى الخدمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-20
إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم
أخبار لبنان
2025-01-20
إدارة مرفأ بيروت: هذا ما حصل في الحريق الذي اندلع صباح اليوم
0
أخبار دولية
2025-02-03
اتصال بين الصفدي وفيدان... وهذا ما تم بحثه
أخبار دولية
2025-02-03
اتصال بين الصفدي وفيدان... وهذا ما تم بحثه
0
أخبار دولية
2025-01-12
اتصال بين بايدن ونتنياهو... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2025-01-12
اتصال بين بايدن ونتنياهو... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
2025-02-03
إدارة مرفأ بيروت تنفي الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتُكبت بحق 12 كلباً
أخبار لبنان
2025-02-03
إدارة مرفأ بيروت تنفي الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتُكبت بحق 12 كلباً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:01
أهالي ضحايا الانفجار: نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائيّ
أخبار لبنان
11:01
أهالي ضحايا الانفجار: نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائيّ
0
أمن وقضاء
11:00
الجيش: توقيف 5 مواطنين في مدينة بعلبك ومنطقة خلدة
أمن وقضاء
11:00
الجيش: توقيف 5 مواطنين في مدينة بعلبك ومنطقة خلدة
0
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
0
أخبار لبنان
10:07
بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان
أخبار لبنان
10:07
بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-03
الكرملين عن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا: نواصل الحوار مع سوريا حول كافة الأمور بما في ذلك هذا الموضوع
آخر الأخبار
2025-02-03
الكرملين عن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا: نواصل الحوار مع سوريا حول كافة الأمور بما في ذلك هذا الموضوع
0
أخبار دولية
2025-02-27
تورك حذر من خطر تصعيد الحرب في السودان
أخبار دولية
2025-02-27
تورك حذر من خطر تصعيد الحرب في السودان
0
حال الطقس
2025-02-27
طقس مستقرّ وبارد...
حال الطقس
2025-02-27
طقس مستقرّ وبارد...
0
خبر عاجل
10:26
عون من القمة العربية: اليوم يعود لبنان اليكم وهو ينتظر عودتكم اليه غدا
خبر عاجل
10:26
عون من القمة العربية: اليوم يعود لبنان اليكم وهو ينتظر عودتكم اليه غدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي
أخبار دولية
07:59
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي
0
أخبار دولية
06:35
فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا
أخبار دولية
06:35
فون دير لايين تكشف عن خطة لإعادة تسليح أوروبا ستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:24
تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...
تقارير نشرة الاخبار
06:24
تفاصيل مضمون زيارة عون للرياض والقاهرة...
0
أخبار دولية
05:28
إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة
أخبار دولية
05:28
إسرائيل: نريد إتفاقًا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف النار في غزة
0
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
أخبار دولية
01:24
فانس: منح أميركا ميزة إقتصادية في أوكرانيا يشكل ضمانة أمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
2
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
6
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
8
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More