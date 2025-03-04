إجتماع بين رسامني ورئيس مجلس إدارة مرفأ صور... وهذا ما بحثاه

إجتمع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه اليوم مع رئيس مجلس ادارة مرفأ صور علي خليفة، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية.



وتطرق البحث الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمشاريع المنجزة فيه والمشاريع التي يراد إنجازها في الفترة المقبلة، وذلك بما يحقق استمرار تفعيل العمل في المرفأ وتطوير الخدمات فيه، اضافةً الى المواضيع التي تعوق سير العمل والحلول المقترحة لها.