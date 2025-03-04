الرئيس عون بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الأوضاع الإقليمية

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون في الأوضاع الإقليمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية في القاهرة.