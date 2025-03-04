إجراءات لمصلحة الليطاني لمنع تلوث النهر وإقامة مخيمات النازحين على ضفافه

في اطار جهود المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحد من تلوث نهر الليطاني والحد من ظاهرة اقامة مخيمات النازحين على ضفاف النهر ، باشرت مصلحة الليطاني في اتخاذ الاجراءات القضائية الرامية لملاحقة مالكي العقارات المستثمرة والمؤجرة كمخيمات للنازحين في منطقة البقاع.



وفي هذا الاطار، ادعت المصلحة على كل من حمد الفدعاني واحمد محسن سليمان لاقامتهما مخيمين للنازحين على العقارات العائدة لكل منهما في منطقة بدنايل العقارية والمعلقة العقارية.