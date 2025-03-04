سامي الجميّل : زيارة الرئيس عون للسعودية تعيد تأكيد التزام لبنان بعلاقاته التاريخية

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون المملكة العربية السعودية ولقاءه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فرصة لإعادة تأكيد التزام لبنان بصداقاته التاريخية وعلاقاته الطبيعية بعيدًا من أي محاور إقليمية".



وقال الجميل في تصريح لـصحيفة"عكاظ" السعودية: "لا شك أن هذه الزيارة ستترجم العلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين وستسفر عن نتائج ملموسة تعيد العلاقة إلى سابق عهدها لأن الأولوية هي استعادة لبنان دوره المميز، خصوصاً وان المملكة العربية السعودية لطالما وقفت إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحن التي مر بها".



وأضاف: "نحن على ثقة بأن الرئيس جوزيف عون بما يملكه من ثوابت وإصرار على استعادة الدولة والمؤسسات، سيعمل على أن يكون لبنان بلداً فاعلاً ومتفاعلاً مع أصدقائه التاريخيين لما فيه مصلحة الجميع".



