الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون أجرى سلسلة لقاءات بالقاهرة... غوتيريش: الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة في عملية النهوض
أخبار لبنان
2025-03-04 | 08:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عون أجرى سلسلة لقاءات بالقاهرة... غوتيريش: الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة في عملية النهوض
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن بقاء الاسرائيليين في عدد من التلال على الأراضي اللبنانية وعدم تمركز الجيش فيها من شأنه أن يعيق تحقيق الاستقرار وتنفيذ القرار الدولي 1701، واتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني 2024، ثم في 18 شباط الماضي.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في مقر اقامته في فندق توليب في القاهرة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وفد من المنظمة، حيث عرض معه عدداً من المواضيع المتعلقة بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء، شكر الرئيس عون غوتيريش على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة لبنان، ولاسيما المهمات الكبيرة التي تقوم بها القوات الدولية في الجنوب على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
كما تم التطرق الى عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، حيث أكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة في عملية النهوض التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون".
وأبدى غوتيريش استغرابه لبقاء القوات الاسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، معتبرا أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة.
وأثار الرئيس عون مع الأمين العام للأمم المتحدة موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلادهم بعد انتفاء الاسباب التي أدت الى نزوحهم.
تصريح غوتيريش
وبعد اللقاء، قال غوتيريش : "اغتنمت فرصة اللقاء بالرئيس عون لأؤكد على تضامني العميق مع الشعب اللبناني، وأنا سعيد جداً بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب، وبالتزام لبنان حالياً سياسة اصلاح فعالة بهدف النهوض باقتصاده ومجتمعه. والمطلوب الآن هو احترام سلامة أراضي لبنان، ويجب عدم بقاء أي قوات أجنبية عليها باستثناء قوات اليونيفيل".
وعن موقفه من دعوة الرئيس ترامب الى ترحيل الفلسطينيين من غزة، قال :"اننا هنا اليوم لبحث المقترح المصري مع دول الجامعة العربية بهدف الحصول على ضمانات لاعادة بناء غزة، ومن الواضح أن لأهل غزة الحق في البقاء في أرضهم".
واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير رجي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الذي نقل تهنئة الشعب اليمني بانتخاب الرئيس عون، موضحا أنه "أراد هذا اللقاء للتعارف من جهة، ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتطرق العليمي الى معاناة الشعب اليمني، داعيا الى عمل عربي مشترك لوضع حد لها.
وأعرب الرئيس عون عن أمله بأن ينعم اليمن قريباً بالسلام والأمان ويستعيد شعبه عافيته وازدهاره، مشددا على أن مصلحة الدول العربية أن تكون متضامنة، وأن يكون الجسم العربي واحدا.
وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة.
والتقى رئيس الجمهورية نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد الذي هنأه لمناسبة إنتخابه، مشددا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين التي "تعود الى فجر التاريخ" والتي "يتطلع العراقيون بأطيافهم كافة الى مواصلتها لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، بنفس القوة والزخم المتواصلين".
وأكد الرئيس رشيد أن العراق يولي أهمية للوضع في لبنان ويتطلع الى مواصلة آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وتناول البحث الوضع في المنطقة لا سيما في سوريا وفلسطين، وما يؤمل من قرارات تصدر عن القمة العربية في هذا الصدد.
من جهته، شكر الرئيس عون الرئيس العراقي على زيارته له، مثنيا على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في مختلف الظروف على صعد متنوعة من سياسية وإقتصادية ونفطية وإنسانية.
ونوه رئيس الجمهورية بالتعاون النفطي مع العراق، متمنيا أن تتعزز العلاقات أكثر فأكثر بين الشعبين بالنظر الى وجود صفات متشابهة بينهما، ومنها التعددية.
وبالنظر الى الوضع في المنطقة، إعتبر رئيس الجمهورية "ان وحدة الموقف العربي أساسية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات كافة لا سيما المصيرية منها".
ووجه الرئيس العراقي دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العراق الذي وعد بتلبيتها.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية ومندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
كما استقبل الرئيس عون، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرافقه الأمين العام المساعد حسام زكي، الذي وضع الرئيس عون في أجواء المداولات التي سبقت الجلسة الافتتاحية اليوم ومشروع البيان الذي تم الاتفاق عليه. وحضر اللقاء الوزير رجي.
أخبار لبنان
جوزاف عون
غوتيريش
أحمد أبو الغيط
عبد اللطيف رشيد
التالي
لقاء عون وبن سلمان: تشاور وتنسيق وتمهيد لتوقيع الإتفاقيات (اللواء)
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الامم المتحدة تدعم الرئيس عون والحكومة المقبلة
آخر الأخبار
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الامم المتحدة تدعم الرئيس عون والحكومة المقبلة
0
آخر الأخبار
2025-01-30
المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للرئيس عون: يمكن لخبراء منظمات الأمم المتحدة مساعدة المسؤولين في لبنان لتمكينه من الاستفادة من التمويل المخصص للنهوض والاصلاحات
آخر الأخبار
2025-01-30
المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا للرئيس عون: يمكن لخبراء منظمات الأمم المتحدة مساعدة المسؤولين في لبنان لتمكينه من الاستفادة من التمويل المخصص للنهوض والاصلاحات
0
أخبار لبنان
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الأمم المتحدة تدعم بالكامل رئيس الجمهورية وحكومة لبنان
أخبار لبنان
2025-01-18
غوتيريش بعد لقائه سلام: الأمم المتحدة تدعم بالكامل رئيس الجمهورية وحكومة لبنان
0
آخر الأخبار
2025-01-18
سلام بعد لقائه غوتيريش: علينا أن نبدأ مع الأمم المتحدة تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين
آخر الأخبار
2025-01-18
سلام بعد لقائه غوتيريش: علينا أن نبدأ مع الأمم المتحدة تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:45
وزير الزراعة ووزير الاقتصاد يبحثان التعاون لمكافحة الاحتكار
أخبار لبنان
14:45
وزير الزراعة ووزير الاقتصاد يبحثان التعاون لمكافحة الاحتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
0
أخبار دولية
14:06
القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
أخبار دولية
14:06
القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان
0
أخبار لبنان
14:03
البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقًا في شبهات الفساد في وزارة الإقتصاد
أخبار لبنان
14:03
البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقًا في شبهات الفساد في وزارة الإقتصاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:29
الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة
أخبار دولية
15:29
الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة
0
خبر عاجل
2025-03-02
وليد جنبلاط: على احرار سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو
خبر عاجل
2025-03-02
وليد جنبلاط: على احرار سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو
0
خبر عاجل
10:26
عون من القمة العربية: اليوم يعود لبنان اليكم وهو ينتظر عودتكم اليه غدا
خبر عاجل
10:26
عون من القمة العربية: اليوم يعود لبنان اليكم وهو ينتظر عودتكم اليه غدا
0
أخبار لبنان
2025-01-30
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
أخبار لبنان
2025-01-30
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
0
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
2
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
5
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
6
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
7
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More