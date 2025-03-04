عون أجرى سلسلة لقاءات بالقاهرة... غوتيريش: الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة في عملية النهوض

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن بقاء الاسرائيليين في عدد من التلال على الأراضي اللبنانية وعدم تمركز الجيش فيها من شأنه أن يعيق تحقيق الاستقرار وتنفيذ القرار الدولي 1701، واتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني 2024، ثم في 18 شباط الماضي.موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في مقر اقامته في فندق توليب في القاهرة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع وفد من المنظمة، حيث عرض معه عدداً من المواضيع المتعلقة بالتطورات الأخيرة في المنطقة، وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.وخلال اللقاء، شكر الرئيس عون غوتيريش على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة لبنان، ولاسيما المهمات الكبيرة التي تقوم بها القوات الدولية في الجنوب على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.كما تم التطرق الى عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، حيث أكد غوتيريش أن "الأمم المتحدة جاهزة للمساعدة في عملية النهوض التي بدأت مع انتخاب الرئيس عون".وأبدى غوتيريش استغرابه لبقاء القوات الاسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، معتبرا أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة.وأثار الرئيس عون مع الأمين العام للأمم المتحدة موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلادهم بعد انتفاء الاسباب التي أدت الى نزوحهم.وبعد اللقاء، قال غوتيريش : "اغتنمت فرصة اللقاء بالرئيس عون لأؤكد على تضامني العميق مع الشعب اللبناني، وأنا سعيد جداً بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب، وبالتزام لبنان حالياً سياسة اصلاح فعالة بهدف النهوض باقتصاده ومجتمعه. والمطلوب الآن هو احترام سلامة أراضي لبنان، ويجب عدم بقاء أي قوات أجنبية عليها باستثناء قوات اليونيفيل".وعن موقفه من دعوة الرئيس ترامب الى ترحيل الفلسطينيين من غزة، قال :"اننا هنا اليوم لبحث المقترح المصري مع دول الجامعة العربية بهدف الحصول على ضمانات لاعادة بناء غزة، ومن الواضح أن لأهل غزة الحق في البقاء في أرضهم".واستقبل الرئيس عون في حضور الوزير رجي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الذي نقل تهنئة الشعب اليمني بانتخاب الرئيس عون، موضحا أنه "أراد هذا اللقاء للتعارف من جهة، ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين".وتطرق العليمي الى معاناة الشعب اليمني، داعيا الى عمل عربي مشترك لوضع حد لها.وأعرب الرئيس عون عن أمله بأن ينعم اليمن قريباً بالسلام والأمان ويستعيد شعبه عافيته وازدهاره، مشددا على أن مصلحة الدول العربية أن تكون متضامنة، وأن يكون الجسم العربي واحدا.وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة.