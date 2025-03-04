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شيخ العقل استقبل تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي"

أخبار لبنان
2025-03-04 | 09:13
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شيخ العقل استقبل تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي"
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شيخ العقل استقبل تيمور جنبلاط ونواب "اللقاء الديموقراطي"

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وتخلل اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما ما يتعلق منها بالمستجدات الحاصلة في سوريا، ولدعوته الى المشاركة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في المختارة 16 آذار الحالي.

وبعد اللقاء، أشار ابو الحسن باسم الكتلة، الى أن "الهدف من الزيارة كان شكر شيخ العقل على اللقاء المميز بالأمس والموقف الكبير الذي صدر في هذه المرحلة المفصلية التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وضمنها سوريا ولبنان. وكان تأكيد على الثوابت الوطنية والقومية والعربية التي أعلن عنها شيخ العقل والمرتكزة على ارث وتاريخ يمتد مسافة قرون وماض مجيد نفتخر ونعتز به، وهي مناسبة للتذكير بتاريخ طائفة الموحدين الدروز التي أتت الى هذه البلاد من أجل الدفاع عن الهوية العربية والاسلامية والثغور والثوابت وقدمت الكثير من التضحيات، لأجل تلك الثوابت التي آمنت وضحّت لأجلها".

وقال: "لقد قدم رئيس اللقاء الديموقراطي لشيخ العقل دعوة للمشاركة في يوم الوفاء الكبير في الذكرى الـ48 لاستشهاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، هذا اليوم بما يجسّد من رمزية مختلفة عما سبقها، وطيلة تلك السنوات كان جمهور الوفاء يذهب في كل عام ويضع زهرة على ضريح المعلم. في هذا العام هناك مناسبة مختلفة برمزيتها، من سقوط الطاغية ونظام القتل والاستبداد في سوريا، هي لحظة وفاء للمعلم الشهيد لنهجه وتراثه وفكره، وجئنا لتوجيه الدعوة لشيخ العقل وللمجلس المذهبي ولمشايخنا الاجلاء، للمشاركة في هذا اليوم الوطني الكبير".
 

أخبار لبنان

شيخ العقل

تيمور جنبلاط

اللقاء الديموقراطي

كمال جنبلاط

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