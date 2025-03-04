اقتراحات قوانين ناقشتها لجنة الدّفاع والداخلية والبلديات

ناقشت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة.

فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية عن هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة، خلال شهر قبل البت بالموضوع.

ولفتت الى أنّه "بالنسبة إلى اقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبنانيّ، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".

وأوضحت أنّ “الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخليّ بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".

وأكّدت اللجنة أنّه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، فقد صدق كما ورد”.

كما أكّدت أنّ “مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".