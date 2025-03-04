بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعًا مع وزير الإعلام بول مرقص، في مقر غرفية بيروت وجبل لبنان.

وبحثوا في التعاون المشترك لتفعيل تلفزيون لبنان، وللحفاظ على الركائز والتوجهات الاقتصادية للبنان.

وقال شقير: "ما يهمنا وبشكل أساسي هو موضوع الحفاظ على الركائز والتوجهات الاقتصادية للبنان لا سيما الليبرالية الاقتصادية والاقتصاد الحر والمبادرة الفردية”.

وشدد على أنّ هذه المبادئ هي التي أعطت لبنان حضوره ودوره الريادي الذي أداه لسنوات طويلة من الزمن وأعطته تميزه وتفوق قطاعه الخاص.

وأكّد أنّ نهوض لبنان وازدهاره وإعادته كمركز اقتصاديّ مميز في المنطقة يعتمد على حماية بشكل أساسي على هويته الاقتصادية والثقافية".

ولفت شقير الى أنّ الهيئات الإقتصادية عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، وقد سلمت رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نسختها الأولى، وستقوم بتسليمها الى الرئيسين نبيه بري ونواف سلام والوزراء تباعًا.

وتوجّه مرقص الى شقير قائلًا: “لديكم خطة مفصلة أرغب في الإطلاع عليها أيضا لكنني لست بعيدًا من الأفكار التي تحملونها خصوصًا لناحية تدارك المسؤولية من أجل المعالجة وتحديد المسؤولية على نحو يعود بالنفع على القطاع الاقتصاديّ وعلى المودعين وعلى السياحة وسائر القطاعات التي تمثلونها”.

ولفت إلى أنّ “تلفزيون لبنان لما يمثل من صورة جامعة للبنانيين وهو يمثل عودة الدولة إلى الناس وأيضًا ارتكاز الناس إلى الدولة كي تعود إليهم وعليهم بهذه الصورة الجامعة البعيدة من الاصطفافات وعن الشحن الذي يعانون منه، وهذا ما لا نجده على شاشة تلفزيون لبنان، حيث ان كان على مستوى الأخبار”.

وأكد مرقص "وجود امور تنظيمية كثيرة لن يغوص فيها وليست محل النقاش لكن هناك امور رقابية وتسويقية للسياحة والزارعة والصناعة والدعم، وقد حضرت اجتماعا لصناعيين وتجار يريدون استثمار هذه الشاشة في سبيل نقل تجارب او تحفيز معين وهنالك أفكار كثيرة ستكون موضع بحث".

وقال: "انتقل الى الخطة الخاصة بتلفزيون لبنان وانني اسعى جاهدا الى اعادة تنظيم ادارة التلفزيون سعيا الى تشكيل مجلس ادارة في تلفزيون لبنان”.