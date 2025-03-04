الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان

أخبار لبنان
2025-03-04 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بحث لتفعيل الـTL والحفاظ على الركائز والتوجهات الإقتصادية للبنان

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعًا مع وزير الإعلام بول مرقص، في مقر غرفية بيروت وجبل لبنان.

 

وبحثوا في التعاون المشترك لتفعيل تلفزيون لبنان، وللحفاظ على الركائز والتوجهات الاقتصادية للبنان.

 

وقال شقير: "ما يهمنا وبشكل أساسي هو موضوع الحفاظ على الركائز والتوجهات الاقتصادية للبنان لا سيما الليبرالية الاقتصادية والاقتصاد الحر والمبادرة الفردية”.

 

وشدد على أنّ هذه المبادئ هي التي أعطت لبنان حضوره ودوره الريادي الذي أداه لسنوات طويلة من الزمن وأعطته تميزه وتفوق قطاعه الخاص. 

 

وأكّد أنّ نهوض لبنان وازدهاره وإعادته كمركز اقتصاديّ مميز في المنطقة يعتمد على حماية بشكل أساسي على هويته الاقتصادية والثقافية".

 

ولفت شقير الى أنّ الهيئات الإقتصادية عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد ورقة إصلاحية شاملة تحت عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد، وقد سلمت رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نسختها الأولى، وستقوم بتسليمها الى الرئيسين نبيه بري ونواف سلام والوزراء تباعًا.

 

وتوجّه مرقص الى شقير قائلًا: “لديكم خطة مفصلة أرغب في الإطلاع عليها أيضا لكنني لست بعيدًا من الأفكار التي تحملونها خصوصًا لناحية تدارك المسؤولية من أجل المعالجة وتحديد المسؤولية على نحو يعود بالنفع على القطاع الاقتصاديّ وعلى المودعين وعلى السياحة وسائر القطاعات التي  تمثلونها”.

 

ولفت إلى أنّ “تلفزيون لبنان لما يمثل من صورة جامعة للبنانيين وهو يمثل عودة الدولة إلى الناس وأيضًا ارتكاز الناس إلى الدولة كي  تعود إليهم وعليهم بهذه الصورة الجامعة البعيدة من الاصطفافات وعن الشحن الذي يعانون منه، وهذا ما لا نجده على  شاشة تلفزيون لبنان، حيث ان كان على مستوى الأخبار”.

 

وأكد مرقص "وجود امور تنظيمية كثيرة لن يغوص فيها وليست محل النقاش لكن هناك امور رقابية وتسويقية للسياحة والزارعة والصناعة والدعم، وقد حضرت اجتماعا لصناعيين وتجار يريدون استثمار هذه الشاشة في سبيل نقل تجارب او تحفيز معين وهنالك أفكار كثيرة ستكون موضع بحث".

 

وقال: "انتقل الى الخطة الخاصة بتلفزيون لبنان وانني اسعى جاهدا الى اعادة تنظيم ادارة التلفزيون سعيا الى تشكيل مجلس ادارة في تلفزيون لبنان”.

 

 

 

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لتفعيل

الـTL

والحفاظ

الركائز

والتوجهات

الإقتصادية

للبنان

LBCI التالي
لقاء عون وبن سلمان: تشاور وتنسيق وتمهيد لتوقيع الإتفاقيات (اللواء)
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-06

بحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر ولبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-23

الجيش الإسرائيليّ: نتصرف وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-29

أحمد الشرع: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بنية اقتصادية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-25

أبو الحسن: لا يتعافى الوطن الا بالتوازن وتحصين لبنان واجب مقدس ويتطلب وجود دولة قوية وقادرة والحكومة بما تمثل من توجهات هي ركيزة أساسية ونعلن منح الحكومة الثقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:45

وزير الزراعة ووزير الاقتصاد يبحثان التعاون لمكافحة الاحتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار دولية
14:06

القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:03

البستاني: لجنة الإقتصاد ستفتح تحقيقًا في شبهات الفساد في وزارة الإقتصاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:29

الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة

LBCI
خبر عاجل
2025-03-02

وليد جنبلاط: على احرار سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا اعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو

LBCI
خبر عاجل
10:26

عون من القمة العربية: اليوم يعود لبنان اليكم وهو ينتظر عودتكم اليه غدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-30

الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أجواء إنسانية مع أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:50

عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:05

إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
16:56

محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:42

ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

LBCI
أمن وقضاء
08:05

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين

LBCI
خبر عاجل
06:33

وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل

LBCI
خبر عاجل
06:13

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:28

بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More