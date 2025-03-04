ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ افيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو هاجمت في منطقة قانا في جنوب لبنان وقضت على خضر هاشم.

وأوضح “أنّه شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي تورط في أنشطة ضد إسرائيل ومواطنيها”.

وقال: “لقد التحق هاشم في صفوف حزب الله قبل عقديْن وشغل سلسة مناصب في التنظيم. في اطار وظيفته في قيادة القوة البحرية في قوة الرضوان لعب دورًا واسعًا في نقل الوسائل القتالية في المجالات البحرية إلى حزب الله وفي التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لحزب الله في المجال البحري ضد دولة إسرائيل ومواطنيها حتى خلال وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “لقد شكلت أنشطة هاشم تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.



