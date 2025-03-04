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عون واصل لقاءاته بالقاهرة... العاهل الأردني: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش
أخبار لبنان
2025-03-04 | 13:05
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عون واصل لقاءاته بالقاهرة... العاهل الأردني: دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللقاءات التي يعقدها مع رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية الطارئة في القاهرة.
وعلى هامش أعمال القمة، التقى الرئيس عون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض معه العلاقات اللبنانية - القطرية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وأكد أمير قطر استعداد بلاده "مواصلة تقديم الدعم للجيش اللبناني، والمساعدة في دعم مشاريع حيوية كتطوير قطاع الكهرباء".
وتبادل الرئيس عون والشيخ تميم الدعوات الرسمية لزيارة البلدين.
والتقى الرئيس عون العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حضور أعضاء الوفدين اللبناني والأردني إلى القمة، وبحث معه في العلاقات بين البلدين والأوضاع العامة في المنطقة والوضع في سوريا في ضوء التطورات الأخيرة.
وشكر الرئيس عون العاهل الأردني على الدعم الذي تقدمه المملكة الهاشمية للجيش اللبناني. وأكد الملك أن "دفعة جديدة من الآليات العسكرية سترسل إلى لبنان لدعم الجيش".
كذلك، التقى الرئيس عون الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي هنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية، مؤكدا له دعم السلطة الفلسطينية وتأييدها لكل الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار ١٧٠١.
وجدد الرئيس عون للرئيس عباس "موقف لبنان الداعم لحق الفلسطينيين في قيام دولتهم وعدم تهجيرهم، ولما ورد في مبادرة السلام العام ٢٠٠٢ في بيروت".
أخبار لبنان
جوزاف عون
تميم بن حمد آل ثاني
عبدالله الثاني
محمود عباس
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