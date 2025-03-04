وزير الخارجية إلتقى نظيره السوري

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب، ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني.