رئيس الجمهورية غادر القاهرة عائدا الى بيروت وأبرق الى السيسي

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الساعة التاسعة من صباح اليوم القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، عائدا الى بيروت في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي سميت بقمة فلسطين.



وكان في وداعه في المطار سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي.



وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "سيادة الاخ الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، رئيس جمهورية مصر العربية، يطيب لي، وأنا أغادر أجواء جمهورية مصر العربية، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية - قمة فلسطين التي اتمنى أن تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى اقرارها. وعلى أمل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان، اتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح".