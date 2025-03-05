معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي

أكّدت معلومات الـLBCI ألّا صحة لخبر اطلاق القذافي ولا علاقة للبنان بما نشرته وزارة العدل الليبية ومن ثم سحبته.



كما أكّدت المعلومات، بعد التواصل مع القضاء اللبنانيّ ومحامي القذافي، ألّا نية لإطلاقه راهنًا.



وأفادت بأنّ نشر الخبر وسحبه مناورة ليبيبة غير معروفة الخلفيات، موضحة أنّ اتصالًا هاتفيًا سجل، منذ أيّام، بين وزير العدل الليبيّ ووزير العدل اللبنانيّ جرى فيه حديث عام عن ضرورة التعاون في ملفي القذافي والامام موسى الصدر.



وأتى ذلك، بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ خبر يزعم اطلاق هنيبعل القذافي من السجن في لبنان، مستندًا الى الموقع الرسمي لوزارة العدل الليبية الذي اعلن نبأ الافراج .