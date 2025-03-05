مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ

عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهريّ، في الصرح البطريركيّ، في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



وثمّن الآباء زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرياض، التي عززت العلاقات الطيبة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.



وأملوا أن تمهد لزيارات رسمية تالية تفيد البلدين.



وقدّروا مشاركة الرئيس عون في القمة العربية في القاهرة.



وقالوا: "هذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربية مع إرادته في النهوض على كل المستويات وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية".



وحيوا رئيس الحكومة على مبادرته لزيارة الجنوب.



ويحث الآباء الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحية وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، لا سيما الإستثمار الذي طال انتظاره.



وتمنّى الآباء على المسؤولين المعنيين الأخذ بالإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابية، من خلال الحرص على التمثيل الصحيح الذي يعكس الواقع الإجتماعي اللبناني، لا شهوات المحاصصة وتقاسم المغانم تكرارا بين زعماء الطوائف والأحزاب.