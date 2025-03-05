كرامي اجتمعت مع روابط ولجان الاساتذة والمعلمين

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بروابط الأساتذة والمعلمين ولجانهم.



واجتمعت مع رابطة "معلمي التعليم الأساسي الرسميّ" و"رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسميّ" ورابطة "أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي" وتسلمت من كل منهم مذكرة مطلبية أبرز ما فيها وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب وانتظام دفع الإنتاجية، وتم عرض اولويات التربية للعام الدراسيّ الحالي.



كما اجتمعت مع المتعاقدين في التعليم الثانويّ والتعليم الأساسيّ الرسميّ وتسلمت منهم مذكرة تتعلق برفع بدل ساعة التعاقد ورفع بدل الإنتاجية وتعديل مرسوم بدل النقل وتثبيت المتعاقدين.



وتسلمت كذلك مذكرة من حراك المتعاقدين في الثانوي، ورابطة المتعاقدين في الأساسي تتعلق كذلك برفع بدل التعاقد والإنتاجية وتعديل بدل النقل واحتساب ساعات تعاقدهم في فترة التعطيل القسري .كما تسلمت مشاريع قوانين تتعلق بتحسين اوضاعهم .



كما اجتمعت مع لجان المستعان بهم في الدوامين المسائي والصباحي واستمعت إلى مطالبهم.



والتقت وفدًا من المهندسين المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لمستوى الإجازة الفنية واطلعت على مطالبهم وحاجاتهم.



واكدت الوزيرة في كل لقاء تفهمها لهمومهم وللصعوبات التي يمرون بها ، وأكدت استعدادها لمناصرة القضايا التي طرحوها ، ودعتهم لكي يكونوا شركاء في مسيرة الإصلاح والإنقاذ التي اطلقتها الحكومة .