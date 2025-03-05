وزير العمل التقى سفير الهند واطلع من حبيب على انجازات مصرف الاسكان

بحث وزير العمل محمد حيدر مع السفير الهندي محمد نور رحمان الشيخ، في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ولاسيما في مجال العمل.



اتحاد النقابات



ثم استقبل رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله على رأس وفد سلمه مذكرة تضمنت المطالبة بتصحيح الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وعاملين بالفاتورة، وكذلك تفعيل لجنة المؤشر، ورفض اي خصخصة تطال قطاعات انتاجية اساسية وخصوصا القطاع العام، وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع تغطيته، وانشاء صندوق للبطالة، وتعديل قانون العمل، وتصحيح تعويضات نهاية الخدمة، كذلك اعادة النظر بتقديم المساعدات المالية للنقابات والاتحادات، ووضع خطة وطنية للنقل العام.



حبيب



بعد ذلك، استقبل مع مدير عام مصرف الاسكان انطوان حبيب على رأس وفد.



وقال حبيب بعد اللقاء: "اطلعنا معالي الوزير على انجازات مصرف الاسكان منذ تولينا رئاسته، خصوصا لجهة حصولنا على قرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاحتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لزيارتنا الأخيرة الى قطر، حيث يتم التدوال معهم باقتراحات تتعلق بقروض جديدة لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وذوي الحاجات الخاصة، كذلك هناك اقتراح من قبلهم لإعطاء قروض للذين تضرروا نتيجة الاعتداء الاسرائيلي على لبنان".



وناشد حبيب "وزارة المال بشخص الوزير ياسين جابر، إجراء المقتضى في ما خص الدوائر العقارية، لجهة تسهيل عملية اعطاء المستندات اللازمة من الدوائر العقارية للمقترضين ليتمكنوا من الحصول على قروض".



وفد المتقاعدين



كما بحث مع حيدروفد من المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة برئاسة رئيس اتحاد المصالح المستقلة شربل صالح، في موضوع اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة واشتراكات الاستشفاء في الضمان بعد سن التقاعد.



رادرمكر



هذا وعرض حيدر مع نائب المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت بيتر رادرمكر، قضايا ومشاريع مشتركة.



درزي



كما تلتقى مدير شركة الشحن العالمية CMACGM في لبنان شارلي درزي.