سلام بحث مع زواره مواضيع مختلفة... أمين الجميل: مشروع "مارشل" يضع المشاريع الانمائية على السكة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا اليوم الرئيس امين الجميل الذي قال بعد اللقاء: "نحن نركز على الحكومة ودور دولة الرئيس خصوصًا أنه لدينا فرصة كبيرة بوجود الرئيس جوزاف عون والرئيس سلام ومن الواضح أنهما فريق واحد يمكنهما انقاذ البلد، ونتمنى لهما التوفيق، مع علمنا أن المهمة صعبة ولكنهما على قدر المسؤولية".وأضاف: "بحثنا في موضوعين يمكنهما المساعدة في تحريك العجلة في البلد، اعتماد مشروع "مارشل" الذي يساهم بوضع المشاريع الانمائية على السكة، ويعتبر تجربة ناجحة تجمع كل أصحاب النوايا الطيبة الذين يودون مساعدة لبنان باعتباره يؤمن الدعم الخارجي، والموضوع الثاني، أهمية اصدار المراسيم الاشتراعية لتحكم الحكومة من خلالها".وتابع: أعرف ان هناك صعوبات وعقد امام هذا الامر، ولكن اذا اردنا انقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة فلا مجال سوى اعتماد المراسيم الاشتراعية، ويجب اقرار بعض الإصلاحات لان القضايا الانمائية بحاجة الى معالجة سريعة".وكان الرئيس سلام اجتمع مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وتم البحث في شؤون مالية.كما عرض مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة خواجة افتاب احمد الوسائل والمشاريع الهادفة التي يمكن لمؤسسة التمويل مساعدة لبنان من خلالها.كذلك استقبل ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجاسن وتم استعراض شامل لاوضاع اللاجئين السوريين.كما التقى يلام سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر الذي قدم له التهنئة لمناسبة تشكيل الحكومة، واستعرضا العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها .