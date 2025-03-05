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وزير الاشغال بحث مع وفد "البنك الأوروبي " في تطوير مشاريع إنمائية

أخبار لبنان
2025-03-05 | 07:44
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وزير الاشغال بحث مع وفد &quot;البنك الأوروبي &quot; في تطوير مشاريع إنمائية
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وزير الاشغال بحث مع وفد "البنك الأوروبي " في تطوير مشاريع إنمائية

إستقبل وزير الأشغال فايز رسامني وفدا من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، مهنئا إياه بـ"المسؤولية الملقاة على عاتقه".

وتم في خلال اللقاء، عرض النشاطات التي يقوم بها البنك وموضوع الأشغال العامة وقطاع النقل العام في لبنان والمساعدات التقنية والتعاون من أجل تطوير مشاريع إنمائية تخدم القطاعين العام والخاص.

وأبدى الوفد اهتمامه واستعداده للمساعدة وتقديم الخدمات اللازمة في هذا المجال.

وتابع الوزير رسامني مع السيد سامر كبارة شؤوناً انمائية مناطقية تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل.

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