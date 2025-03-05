لقاء لبنانيّ إماراتيّ... مشاريع يمكن طرحها مع الإمارات

إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن مهنئًا.



وكانت مناسبة للوقوف على رؤية وبرنامج أولويات الوزارة والمشاريع التي يمكن طرحها مع الأشقاء في دولة الإمارات، لا سيّما في مجال حوكمة الإدارات الرسمية في لبنان، وما للإمارات من سابقة نجاح في أغلب تجارب الحوكمة وفعاليتها في ترشيق القطاع العام.