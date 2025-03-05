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بايراقداريان أطلعت السفيرة الاميركية على رؤيتها لقطاعي الشباب والرياضة
أخبار لبنان
2025-03-05 | 09:04
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بايراقداريان أطلعت السفيرة الاميركية على رؤيتها لقطاعي الشباب والرياضة
إستقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان في الوزارة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون ووفد مرافق، وهنأتها بتوليها مهامها، مشيرة الى أن "لبنان أمام فرصة جدية وتاريخية للنهوض".
وعرضت بايراقداريان مع السفيرة جونسون رؤيتها للوزارة وللقطاعين الشبابي والرياضي وفكرة إطلاق "Digital platform" يربط الحركة الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها وجمعياتها والرياضيين والشباب.
وتحدثت الوزيرة عن الدبلوماسية الرياضية التي ترمي الى بناء الجسور بين الشباب من كل المناطق والطوائف ومع الدول الصديقة ومن ضمنها التعاون في برامج للتبادل في المجالات ذات الصلة".
وأشارت الى "أهمية تطوير العلاقة الرياضية بين المؤسسات المدنية والعسكرية، لا سيما الجيش اللبناني"، مرحبة بـ"أي دعم مادي ومعنوي".
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