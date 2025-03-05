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الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين

أخبار لبنان
2025-03-05 | 10:07
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الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين
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الزين أعلنت فتح أبواب المحميات الطبيعية مجانًا الاثنين

أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين، أنّ المحميات الطبيعية في لبنان ستفتح أبوابها مجانًا الإثنين في 10 آذار 2025 لمحبي الطبيعة وطلاب المدارس والأندية والجمعيات والمواطنين والمواطنات الراغبين بالتعرف على محميات لبنان وغناها الطبيعي وقضاء يوم مميز في الطبيعة، لا سيما المحميات الجاهزة لاستقبال الزوار في هذا الوقت من العام وهي: أرز الشوف، أرز تنورين، أرز جاج، حرج اهدن، بنتاعل، شننعير، شاطئ صور، اليمونة، ومحمية جبل موسى المحيط الحيوي".

ودعت وزارة البيئة ولجان المحميات الطبيعية كافة في مختلف المناطق اللبنانية، اللبنانيين واللبنانيات إلى الاحتفال بهذا اليوم الوطني والتعرف على محميات لبنان ولمشاركة صور عن زياراتهم الى المحميات ونشاطاتهم فيها على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال #وجه_لبنان_الجميل لزيادة التواصل بينهم وبين المحميات.

وإحتفالًا باليوم الوطني للمحميات الطبيعية، تنظم بعض المحميات نشاطات وفاعليات مختلفة تمتد على مدار الاسبوع نذكر منها المشي في الطبيعة، مراقبة الطيور والحيوانات البرية، نشاطات توعية بيئية في المدارس والقرى المحيطة بالمحميات، إضافةً إلى أن أبواب المحميات مشرعة لاستقبال زوارها من الفئات العمرية كافة للتمتع بالطبيعة وممارسة السياحة البيئية والاستفادة من أفضل الخدمات والضيافة اللبنانية الأصيلة في القرى المحيطة بالمحميات الطبيعية والإقامة في بيوت الضيافة.

وأرفقت وزيرة البيئة بيانها بلائحة تضم أسماء المحميات الطبيعية والمواقع المصنّفة كمحميات محيط طبيعي.

ويوجد في لبنان ثماني عشرة محمية طبيعية تشكل حوالى 3.7 في المئة من مساحة وطن الأرز، وتحتوي هذه المحميات على تنوع بيولوجي غني جداً يتمثل في حوالي 370 نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة وما يزيد عن 2000 نوع من النباتات والأزهار البرية والكثير من هذه النباتات يتفرد بها للبنان وبعضها نباتات طبية وعطرية ومأكولة، هذا بالإضافة إلى حوالي أربعين نوعاً من الثدييات نذكر منها الذئب والضبع والهر البري والنيص والسنجاب والطبسون.

كما تحتوي المحميات على معظم غابات الأرز المتبقية في لبنان، لا سيما في كل من محميات تنورين، الشوف، إهدن، وجاج. 

محميات لبنان الثماني عشرة هي: 

محمية حرج إهدن الطبيعية (قضاء زغرتا)
محمية جزر النخيل الطبيعية (طرابلس/الميناء)
محمية غابة أرز تنورين الطبيعية (قضاء البترون)
محمية مشاع شننعير الطبيعية (قضاء كسروان)
محمية بنتاعل الطبيعية ( قضاء جبيل)
محمية اليمونة الطبيعية (قضاء بعلبك)
محمية أرز الشوف الطبيعية (قضاءي الشوف وعاليه)
محمية شاطىء صور الطبيعية (قضاء صور)
محمية وادي الحجير الطبيعية (أقضية النبطية، بنت جبيل، ومرجعيون)
محمية كرم شباط الطبيعية (قضاء عكار)
محمية رامية الطبيعية (قضاء بنت جبيل)
محمية كفرا الطبيعية (قضاء بنت جبيل)
محمية بيت ليف الطبيعية (قضاء بنت جبيل)
محمية دبل الطبيعية (قضاء بنت جبيل)
محمية أرز جاج الطبيعية (قضاء صور)
محمية جبل حرمون الطبيعية (قضاء راشيا)
محمية شاطىء العباسية الطبيعية (قضاء صور)
محمية النميرية الطبيعية (قضاء النبطية)
اضافةً إلى المحميات المصنفّة من قبل منظمة الاونيسكو كمحميات محيط حيوي(Biosphere Reserve) ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وهي:

محمية الشوف المحيط الحيوي (2005) والتي تضم محمية أرز الشوف الطبيعية ومستنقع عميق و22 قرية محيطة.
محمية جبل موسى( 2008)
جبل الريحان (2007)".
 

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